Калининград, 3 июля, 2016, 01:38 — ИА Регнум. Непогода в Калининградской области стала причиной нарушения электроснабжения. Из-за шквального ветра в Светлогорском и Мамоновском районах произошел обрыв проводов, в результате чего оказались обесточены 52 трансформаторные подстанции региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Янтарьэнерго».

Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916

«Сейчас 10 аварийных бригад проводят работы на обесточенных линиях, — уточнила пресс-секретарь компании Анастасия Вольнова. — Восстановить энергоснабжение 8 населенных пунктов планируется в ближайшие два часа».

Наибольшее количество обесточенных трансформаторных подстанций было в Мамоновском районе — 37. Там в пролете опор были оборваны две воздушные линии.

Для ликвидации последствий разрушений, нанесенных штормом, в компании «Янтарьэнерго» были сформированы 42 аварийные бригады. Для восстановления энергоснабжения выделено также более ста единиц техники.