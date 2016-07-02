Тель-Авив, Израиль, 3 июля, 2016, 01:26 — ИА Регнум. В субботу, 2 июля, на 88 году жизни из жизни ушел лауреат Нобелевской премии мира, журналист, писатель и общественный деятель Эли Визель. Об этом стало известно из сообщения, размещенного Мемориальным комплексом истории Холокоста в Twitter.

Cary Bass-Deschenes Холокост

«Яд ва-Шем скорбит из-за кончины пережившего Холокост Эли Визеля», — говорится в сообщении центра.

Еврейский писатель Эли Визель родился 30 сентября 1928 года. Во время второй мировой войны он вместе со своей семьей стал узником Освенцима и Бухенвальда. До освобождения из лагеря из всей семьи Визеля дожил только он и две его сестры. После пережитого в 1956 году Эли Визель написал автобиографическую книгу «И мир молчал». Позже была издана сокращенная версия книги под названием «Ночь». Так, писатель стал одним из главных пропагандистов знаний о Холокосте.

В 1986 году Визель получил Нобелевскую премию мира. В сообщении Нобелевского комитета говорилось, что послание писателя основано на личном опыте, полученного в лагерях смерти Гитлера. В 1965 году Визель также посещал Советский Союз с целью изучения положения евреев в стране. На протяжении последних десяти лет лауреат Нобелевской премии мира почти не ничего больше не писал про время, проведенное в нацистских концлагерях.