Варшава, 3 июля, 2016, 01:17 — ИА Регнум. Председателем правящей партии Польши «Право и справедливость» (ПиС) вновь избран Ярослав Качиньский. Полномочия политика, возглавляющего партию в течение 26 лет, продлены еще на три года, соответствующее решение принято в субботу, 2 июля, сообщает Polska Agencja Prasowa.

Piotr Drabik Ярослав Качиньский

За кандидатуру брата близнеца экс-президента Польши, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, проголосовали 1008 делегатов партии. Против такого назначения высказались лишь семь человек, еще один член «ПиС» воздержался.

«Семь голосов против доказывают, что демократия у нас есть. Можно сказать, что это были необходимые голоса», — прокомментировал результаты партийного голосования Качиньский.

На двухдневном съезде партии были избраны также 120 членов Политсовета и выполнены незначительные изменения в уставе.

По мнению председателя партии, «Право и справедливость» может многое предложить обществу, кроме того, новые предложения польскому народу поступят от правящей партии в конце года.

«Нам нужно выполнить завещание Леха Качиньского, основателя нашей партии и ее создателя, я убежден, что мы добьемся успеха», — заявил председатель. Кроме того, Ярослав Качиньский выразил уверенность в том, что его партии удастся изменить Польшу к лучшему. «Право и справедливость» продолжит свое существование и войдет в анналы польской истории», — пообещал гражданам Польши политик.