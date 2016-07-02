Дамаск, 3 июля, 2016, 00:55 — ИА Регнум. В Сирии в течение суток было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня, сообщил в субботу, 2 июля, российский Центр по примирению враждующих в Сирии сторон.

Freedom House Нарушение перемирия в Сирии

За сутки не было заключено соглашений о примирении с представителями населенных пунктов стран. Согласно данным организации, в целом режим прекращения огня соблюдался в течение дня в большинстве сирийских провинций. За минувшие сутки произошла два нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Дамаск.

В сообщении Центра говорится о том, что были продолжены переговоры с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Дамаск, Хомс и Хама о том, чтобы они присоединились к перемирию. В результате число формирований, которые решили придерживаться условий прекращения боевых действий, осталось неизменным, а именно, 61.

В министерстве обороны РФ также указали на то, что отряды запрещенной в России террористической группировки «Джейш аль-Ислам» продолжают деятельность, направленную против того, чтобы режим прекращения огня в Сирии был полностью установлен. Так, участники группировки обстреляли из минометов позиции сирийских вооруженных сил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 29 июня в Сирии к режиму прекращения боевых действий присоединились три населенных пункта в провинции Хомса. В результате чего количество населенных пунктов, поддержавших перемирие, увеличилось до 169.