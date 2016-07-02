Владимир, 3 июля, 2016, 00:34 — ИА Регнум. В результате столкновения двух транспортных средств в Собинском районе Владимирской области погибло четверо человек, в том числе ребенок. Трагедия произошла на 14-м км автодороги Владимир — Кольчугино вечером 2 июля, когда автомобиль ВАЗ на полной скорости столкнулся со следовавшим по полосе встречного движения грузовиком, сообщает пресс-служба регионального отделения МЧС.

See-ming Lee Автомобильная авария

Как стало известно, легковой автомобиль ВАЗ021099 выехал на полосу встречного движения около 18:50, где был смят грузовиком «Скания». Столкновения произошло около населенного пункта Ставрово. В результате аварии четверо человек, в том числе ребенок, погибли на месте.

Еще одного участника ДТП с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение.

Причины и обстоятельства аварии выясняют работающие на месте происшествия следователи.