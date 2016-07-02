Грозный, 3 июля, 2016, 00:31 — ИА Регнум. В субботу, 2 июля, стало известно, что Рамзан Кадыров подтвердил свое намерение участвовать в выборах главы Чеченской Республики, подав свои документы в избирательную комиссию. О чем он сообщил на своей странице в Instagram.

kremlin.ru Рамзан Кадыров

«По воле Всевышнего Аллаха я дал согласие на участие в выборах главы Чеченской Республики. Только что подал все соответствующие документы в избирательную комиссию», — отметил Кадыров.

Как он подчеркнул, пакет документов был проверен и признан соответствующим всем правилам. По словам чеченского политика, предстоящие выборы будут самыми честными и справедливыми в мировой практике.

Своей целью на посту главы ЧР Кадыров видит продолжение курса первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова. Также политик поблагодарил партию «Единая Россия» за оказанное давление это политическое объединение на выборах.

Таким образом, Рамзан Кадыров стал вторым кандидатов, который изъявил желание принять участие в выборах главы Чеченской Республики. Первым кандидатом на пост главы региона стал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чечне Идрис Усманов, бывший вице-спикер республиканского парламента. Волеизъявление состоится 18 сентября 2016 года. Последний день, когда политики могут выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах, — 4 июля.

Напомним, что в марте текущего года срок пребывания Кадырова на посту главы ЧР завершился, после чего президент России Владимир Путин указом назначил Кадырова до выборов временно исполняющим обязанности. Теперь для того, чтобы избирательная комиссия зарегистрировала Кадырова в качестве кандидата, он должен собрать не менее 184 подписей депутатов.