Париж, 2 июля, 2016, 22:52 — ИА Регнум. В Париже на 86 году жизни скончался бывший премьер-министр Франции Мишель Рокар. Как сообщает Le Figaro, трагедия произошла в субботу, 2 июля, в одной из местных клиник.

europe1.fr Мишель Рокар

Причина смерти политика пока неизвестна.

Напомним, Мишель Рокар возглавлял правительство страны с 1988-го по 1991 год, во время президентства Франсуа Миттерана.

До этого мужчина также занимал посты министра планирования и министра сельского хозяйства Франции.