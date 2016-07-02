Симферополь, 2 июля, 2016, 21:37 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства Крыма Руслан Бальбек в интервью РИА Новости заявил, что российский полуостров может восстановить побратимские отношения с городами Турции.

Нестеров Михаил Васильевич. Бахчисарай. 1932

«Возобновление побратимских связей возможно, но на это понадобится время, — сказал он. — Извинения пусть и принесены, но остался осадок. За последние семь месяцев турецкая пресса и политики поливали нас грязью, поэтому есть вещи, которые не забываются».

При этом Бальбек подчеркнул, народ Турции не был виноват в обострении отношений между двумя странами и «не может нести ответственность за действия своих властей».

«Любые побратимские связи между народами и городами должны укрепляться», — отметил вице-премьер правительства Крыма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2015 г. ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24, который находился в воздушном пространстве Сирии.

Анкара утверждала, что самолет ВКС РФ вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивали, что Су-24 находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.