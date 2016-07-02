Париж, 2 июля, 2016, 21:17 — ИА Регнум. Сегодня были доиграны некоторые матчи второго круга.

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[[[flag-de]]] Александр Зверев (Германия) — [[[flag-ru]]] Михаил Южный (Россия) 3:2 (6:4 3:6 6:0 4:6 6:2)

Александр Зверев (Германия) — Михаил Южный (Россия) (6:4 3:6 6:0 4:6 6:2) [[[flag-cz]]] Петра Квитова (Чехия) — [[[flag-ru]]] Екатерина Макарова (Россия) 0:2 (5:7 6:7(5))

Последний российский теннисист проиграл сегодня свой матч третьего круга.

Андрей Кузнецов (Россия) — Кеи Нисикори (Япония) 0:3 (5:7 3:6 5:7)

В третьем круге выступления продолжают четыре россиянки, Светлана Кузнецова (соперницей Светланы будет Слоун Стивенс), Анастасия Павлюченкова (её соперница швейцарка Тимеа Башински), Екатерина Макарова (соперница чешка Барбара Стрыцова, победившая Евгению Родину) и Елена Веснина (соперница американка Юлия Босеруп).

Сегодня произошла настоящая сенсация. Лидер мирового рейтинга последних лет Новак Джокович проиграл в матче третьего круга американцу Сэму Керри со счётом 1:3. До четвертьфинала турнира большого шлема он не добрался впервые с 2009 года.

Завтра, 3 июля, на Уимблдоне по плану выходной день.