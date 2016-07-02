Вашингтон, 2 июля, 2016, 21:17 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович уступил американцу Сэму Куэрри в матче третьего круга Уимблдонского турнира. Матч, прошедший 2 июля, завершился со счетом 6:7 (6:8), 1:6, 6:3, 6:7 (5:7). Спортсмены провели на корте около 3-х часов.

tsquirrel.com Новак Джокович

Таким образом, Джокович, который является трехкратным победителем Уимблдона, не дошел до четвертьфинала турнира «Большого шлема» впервые с «Ролан Гаррос"-2009.

В 1/8 финала теннисного турнира Куэрри встретится с представителем Франции Николя Маю.

Уимблдон. Третий круг. Одиночный разряд.

Новак Джокович (Сербия) — Сэму Куэрри (США) — 6:7 (6:8), 1:6, 6:3, 6:7 (5:7).