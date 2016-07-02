Симферополь, 2 июля, 2016, 20:50 — ИА Регнум. Массовое искуство любит всё опошлить и упростить, реализовать задумки самым дешевым способом, но качественное современное музыкальное или танцевальное произведение будет сделано дорого и по классическим канонам. Об этом на форуме «Таврида на Бакальской косе» в Крыму молодёжи рассказал артист балета и педагог, член Совета при президенте России по культуре и искусству Николай Цискаридзе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото: пресс-служба форума «Таврида на Бакальской косе»

По его мнению, современные постановки и музыкальные произведения зачастую прячут свою несостоятельность за элементами развлечения и «красивой картинки».

«Самое лёгкое в искусстве — показать что-нибудь неприличное со сцены. И делается это просто потому, что так проще. Дешевле и легче сделать такую постановку, когда Аида будет стоять на сцене в джинсах», — привёл пример Цискаридзе на встрече с участниками первой смены форума «Таврида».

Качественной работой и симбиозом «классики и актуальности» Цискаридзе назвал произведения ирано-немецкого композитора Рамина Джавади для телесериала «Игра престолов». «Если вы смотрели последнюю серию шестого сезона, то наверняка помните музыку из неё. Джавади проделал огромную работу вместе с создателями сериала. Он смог написать уникальную музыку к 60 сериями. Музыку, соответствующую канонам классики», — считает Николай Цискаридзе.

Отвечая на вопросы участников форума, педагог отметил, что самое сложное в процессе обучения в игре на музыкальном инструменте — «научить извлекать звуки из музыкальных инструментов, чувствовать и понимать их, а не просто играть на них».

Николая Цискаридзе поддержал заместитель председателя Союза композиторов России Андрей Батурин. «Нас волнует, чтобы молодые композиторы умели сочитать как современные элементы в своём творчестве, так и сохранять богатейшие музыкальные традиции нашей страны», — подчеркнул он во время творческой встречи с молодёжью.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму начал работу Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида на Бокальской косе». Планируется, что его участниками станет творческая молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет. Всего форум соберёт около 3 тыс. человек со всей страны. Участниками I смены стали молодые композиторы, музыканты и хореографы. Самые талантливые из них станут участниками «Новой Волны» по результатам конкурсного отбора.