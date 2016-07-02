Берлин, 2 июля, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Не менее 17 сторонников террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) прибыло под видом беженцев в страны Европейского союза (ЕС). Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Ханс-Георг Масен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГ

По его словам, у спецслужб Германии существуют «неоспоримые доказательства», подтверждающие эти факты.

При этом Масен добавил, что большинство злоумышленников, прибывших в ЕС по распоряжению ИГ (запрещена в России), в данный момент либо убиты, либо находятся в тюрьме.

Глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ также отметил, что ИГ (запрещена в России) не нуждается в использовании традиционных путей миграции в Европу.

«В первую очередь ИГ (запрещена в России) стремится показать свою власть», — считает Масен.