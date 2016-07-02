Болид Квята разбился во время квалификации Гран-при Австрии
Вена, 2 июля, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Выступающий за Toro Rosso Даниил Квят не смог завершить гонку и остался 20 месте.
Во время заезда российский пилот попал в ДТП: его болит вынесло с трассы и бросило на отбойник.
Отмечается, что сам спортсмен не пострадал. Он выбрался из машины и по радио извинился перед командой.
Также известно, что квалификацию на время прервали.
Как передает Sportbox, сам гонщик отметил, что неожиданно сломалась подвеска:
«То, что случилось, кажется мне весьма странным. Меня резко бросило вправо, и все. Не знаю, чем это объяснить. Возможно, дело в проколе, который был во время первой попытки».
Добавим, что II место по итогам квалификации занял его партнер по команде немец Нико Росберг. На III — еще один представитель Германии — Нико Хюлькеберг из Force India. А вот британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии.