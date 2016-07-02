Вена, 2 июля, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Выступающий за Toro Rosso Даниил Квят не смог завершить гонку и остался 20 месте.

formula1.com Разваливающийся болид

Во время заезда российский пилот попал в ДТП: его болит вынесло с трассы и бросило на отбойник.

Отмечается, что сам спортсмен не пострадал. Он выбрался из машины и по радио извинился перед командой.

Также известно, что квалификацию на время прервали.

Как передает Sportbox, сам гонщик отметил, что неожиданно сломалась подвеска:

«То, что случилось, кажется мне весьма странным. Меня резко бросило вправо, и все. Не знаю, чем это объяснить. Возможно, дело в проколе, который был во время первой попытки».

Добавим, что II место по итогам квалификации занял его партнер по команде немец Нико Росберг. На III — еще один представитель Германии — Нико Хюлькеберг из Force India. А вот британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии.