Минск, 2 июля, 2016, 18:44 — ИА Регнум. В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают многочисленные поздравления по случаю Дня независимости постсоветской республики, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Поздравительные послания поступили от руководителей государств-членов СНГ, президентов Алжира, Италии, Германии, Польши, Сербии, Швейцарской Конфедерации, Индии, Ирландии, Португалии, Вьетнама, Зимбабве, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Монголии, Судана, Сингапура, Сирии, королей Швеции, Нидерландов, Саудовской Аравии, Таиланда, королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, генерал-губернатора Австралии, Верховного Правителя Малайзии, председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба. Главу белорусского государства также поздравили Папа Римский Франциск, Князь и Великий Магистр Суверенного Мальтийского Ордена», — сказано в официальном сообщении.

В частности, Владимир Путин в своём поздравлении отметил: «С удовлетворением отмечаю позитивную динамику двустороннего сотрудничества в различных сферах, высокую эффективность партнерского взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и других многосторонних структур, — говорится в поздравлении».

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин в своём послании отметил: «Я уделяю большое внимание развитию китайско-белорусских отношений, ожидаю следующей встречи вместе с Вами для углубления обмена мнениями по вопросам, представляющим интерес для обеих сторон, непрерывного наполнения содержанием отношений между двумя странами на благо народов Китая и Белоруссии».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Белоруссия резко сократила торговлю с партнёрами по СНГ и ЕАЭС, прежде всего — с Россией и Казахстаном. В 2016 году кризис в Белоруссии продолжился, сопровождаясь падением промпроизводства, ростом скрытой безработицы и падением экспорта. Военный конфликт 2008 года с Грузией, нынешняя гражданская война на Украине и «белорусский продовольственный офшор» продемонстрировали истинный характер отношений Минска и Москвы.