Москва, 2 июля, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Организаторов автопробега, в котором на 30 внедорожниках Mercedes Gelandewagen участвовали выпускники Академии ФСБ, необходимо уволить. Об этом заявил генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Михайлов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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«Всегда при службе в органах госбезопасности приучали к скромности и конспирации, — говорит он. — Тут нарушены все основные постулаты работы в органах. Это предательство интересов службы — разместить фотографии товарищей, которые могли бы служить в разведке, засветить в самом начале карьеры».

Михайлов считает, что руководство Федеральной службы безопасности должно жестко среагировать, а организаторов автопробега уволить.

Ранее ряд СМИ сообщил, что курсанты академии ФСБ устроили автопробег на дорогих автомобилях Mercedes Gelandewagen, отмечая выпускной. На видео, которое появилось на YouTube, кортеж дорогостоящих транспортных средств хаотично перемещается по улицам Москвы.