Иркутск, 2 июля, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Замглавы МЧС РФ Леонид Беляев рассказал о свидетельствах очевидцев, которые последними видели пропавший в Иркутской области Ил-76.

sabafarda.ir Ил-76. МЧС

По его словам, местные жители «слышали хлопок, после чего перестал шуметь двигатель». Его слова приводит «РИА Новости».

Отмечается, что в связи с полученной информацией МЧС РФ расширило зону поиска самолета на 6 км. Условия в районе возможного местонахождения Ил-76 — тяжелейшие: там высокие температуры, сильное задымление и практически нулевая видимость.

Как сообщало ИА REGNUM, Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находились 10 человек, пропал в Иркутской области в зоне лесных пожаров утром 1 июля. Связь с самолётом утеряна.

Судьба находившихся на борту до сих пор неизвестна.