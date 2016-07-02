Найроби, 2 июля, 2016, 18:19 — ИА Регнум. Тяготы жизни кенийцев были официально подтверждены в докладе, опубликованном Национальным бюро статистики Кении (KNBS), сообщает газета TaifaLeo.

kunstop.de Жилой квартал. Кения

Согласно отчету, стоимость жизни выросла на 7% в первом квартале этого года, что на 2% больше, чем в прошлом году.

В таблице цен на товары первой необходимости зафиксированы вспышки. Цены значительно выросли в июне этого года, по сравнению с июнем 2015.

Таблица KNBS показывает: стоимость одного килограмма помидоров выросла со 115,9 кенийских шиллингов до 171,19 шиллингов, капусты — с 44,32 до 59,84 шиллингов, лука — с 143,16 до 121,61 шиллингов.

В тоже время было установлено, что цены на зерно, уголь, бензин и дизельное топливо не изменились в сравнении с 2015 годом.

Для выведения средних данных были собраны цены в 25 точках розничной торговли по всей Кении.

Было отмечено, что уровень сельскохозяйственного сектора повысился, по сравнению с прошлым годом, благодаря продажам чая и садоводству.

KNBS установил, что производственный сектор снизился до 3,6%, несмотря на то, что производство алкоголя в значительной степени позволило контролировать уровень сектора.

Согласно опросу, который проводится ежегодно в африканских странах, правительство Кении получило 4,3 бала из 6 за управление финансовыми делами, политику в отношении иностранных фондовых бирж и кредитных денег.

В вопросах, касающихся управления государственным учреждениями, в том числе коррупции, Кения набрала 3,4 из 6. В итоге, общая оценка правительству 3,8, также как и в 2015 году, но ниже, чем в 2014 году — 3,9.