Москва, 2 июля, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Предвыборный Съезд политической партии «Гражданская Платформа» прошел в Москве в субботу, 2 июля. Предстоящие в сентябре выборы в Государственную Думу станут первой федеральной кампанией для партии. Отметим, «Гражданская Платформа» является одной из 14 партий, которые примут участие в выборах в Государственную Думу без сбора подписей избирателей.

В работе съезда приняли участие более 200 человек, в том числе более 70 делегатов из большинства субъектов Российской Федерации, члены федерального политического комитета партии, а также кандидаты «Гражданской Платформы» на выборах в Государственную Думу, на выборах в региональные и местные органы власти.

Среди них: предприниматели, общественные активисты, муниципальные и региональные депутаты, представители молодёжных организаций.

Съезд утвердил партийный список и выдвижение кандидатов в одномандатных округах на выборах в Государственную Думу.

«Федеральная тройка» партии — председатель Политического комитета «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов; полковник Управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России, кавалер четырех Орденов Мужества Сергей Милицкий; руководитель московского отделения Партии, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Михаил Вышегородцев.

Всего «Гражданская Платформа» выдвигает более 60 кандидатов по одномандатным округам. Партийный список разбит на 41 территориальную группу. Разделение территории было проведено по предложению региональных отделений с учётом примерной численности в 2,5 млн избирателей для каждой территориальной группы.

Съезд обсудил и принял предвыборную программу «Гражданской Платформы». Она подготовлена на основе партийной программы, принятой предыдущим съездом 7 апреля 2016 года. Название проекта предвыборной программы: «Мы — честные правые!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную думу нового созыва, они состоятся 18 сентября 2016 года.

Выборы в Госдуму VII созыва пройдут по смешанной системе: 450 мандатов будут распределены между 225 кандидатами, идущими по партийным спискам, и еще 225 — среди одномандатников.