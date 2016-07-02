Вологда, 2 июля, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Пятеро человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, задержали накануне, 1 июля в деревне Санинской Бабаевского района. В момент задержания они находились в молельной комнате, располагающейся на пилораме, где официально работали. Четверо подозреваемых — выходцы с Северного Кавказа, а один — русский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УФСБ.

Victor Задержание

«Все задержанные оказались салафитами — это радикальное религиозное течение. На месте из тайника были изъяты самодельные взрывные устройства, более килограмма пластида, пояс смертника, пистолет-пулемет и патроны к нему. Кроме того, у них обнаружили литературу, предположительно, экстремистского содержания. Это будет доподлинно известно после соответствующей экспертизы», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном Управлении ФСБ.

В правоохранительных органах не исключают, что группировка планировала проведение терактов на территории Вологодской области, либо в других соседних регионах.