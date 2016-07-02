Москва, 2 июля, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало решение властей США ввести санкции против несколько российских оборонных предприятий. Соответствующее заявление сделал сегодня, 2 июля, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он заявил, что США пытаются в очередной раз оказать давление на ряд организаций российского оборонно-промышленного комплекса под предлогом их сотрудничества с другими странами, в частности, с Сирией.

«Как можно расценить стремление Белого дома «наказать» российские предприятия, которые помогают сирийскому народу бороться с ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России, прим. ред.) и прочими террористическими группировками? Что это, как не косвенная поддержка террористов?», — сказал Рябков.

Напомним, накануне стало известно, что власти США наложили санкции против пяти российских машиностроительных заводов. Санкции наложены на основании американского закона о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии, запрещающего поставки в указанные страны товаров, услуг и технологий, подпадающих под международные контрольные режимы и соответствующие перечни.

В черный список попали следующие российские предприятия: 150-й авиационный ремонтный завод в Калининграде, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, Конструкторское бюро машиностроения в Коломне, Конструкторское бюро «Кунцево» и НПО машиностроения в Москве.