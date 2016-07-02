Москва, 2 июля, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил своему ведомству подготовить предложения о мерах авиационной безопасности в регионе Балтийского моря. В частности, речь идет об использовании транспондеров — автоматической системе опознавания самолетов. Об этом сегодня, 2 июля, сообщают «Вести».

Сообщается, что в случае готовности стран-членов Североатлантического альянса к осуществлению полетов своей авиации в включёнными транспондерами в регионе Балтийского моря вблизи российских границ, российские военные могут принять участие в детальном обсуждении этого вопроса на экспертном уровне.

Напомним, после решения военного блока НАТО укрепить свою военную инфраструктуру в Восточной Европе, ситуация на Балтийском море резко обострилась. Боевые самолеты стран-членов НАТО и ВКС России довольно часто встречаются в небе над Балтийским море. Это не способствует снятию военного напряжения в регионе.

1 июля состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Финляндии Саули Ниинистё. Лидеры двух стран в частности затронули вопрос авиационной безопасности в небе над Балтикой. Президент Финляндии предложил, чтобы все военные самолеты летали над Балтийским морем только с включенными транспондерами.

Российский лидер заявил, что поддержит эту идею, если она найден отклик у стран НАТО.