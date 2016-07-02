Боровск, Калужская область, 2 июля, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Мемориальная галерея «Гордость русского флота», посвященная великому русскому флотоводцу адмиралу Дмитрию Николаевичу Сенявину, как собирательному образу национального героя была торжественно открыта сегодня, 2 июля, в сквере у памятника адмиралу в городе Боровске Калужской области.

vest-news.ru Фото Алексея Калакина

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, впервые в России пространство у монумента флотоводцу превратилось в некое подобие музея под открытым небом, рассказывающем об основных вехах славного боевого пути талантливого военного моряка, кавалера ордена Святого Александра Невского и знаменитого уроженца Боровского края — адмирала российского флота Дмитрия Сенявина. Экспозиция мемориальной галереи включила оригинальные собрание репродукций шедевров русской классической живописи, хранящихся в лучших музейных собраниях страны.

Помощь в создании мемориала «Гордость русского флота», оказала администрация Калужской области и города Боровска, а также галереи современного искусства «МастАРТ» и производственной компании «ARCH-SKIN».

Как сообщало ИА REGNUM, в калужском Боровске долгое время память о знаменитом земляке не была увековечена, если не считать стелу, которую возвели на месте церкви, где крестили Сенявина. Затем, три года назад в центре нового городского сквера был открыт памятник великому русскому флотоводцу адмиралу Дмитрию Николаевичу Сенявину. Сейчас имя адмирала носит одна из улиц районного центра.

Кстати, именем калужанина адмирала Сенявина названы архипелаг в восточной части Каролинских островов (Тихий океан), мыс в Бристольском заливе Берингова моря, мыс на Сахалине, полуостров и мыс на Камчатке. Горельеф Сенявина увековечен на памятнике «Тысячелетие России» (Великий Новгород) рядом с фигурой фельдмаршала Михаила Кутузова.

Напомним, что сухопутная Калужская земля дала российскому флоту немало славных имён, в том числе, пятерых адмиралов Сенявиных. Самый известный из них — Дмитрий Сенявин, легендарный русский флотоводец, бивший в XVIII веке французов и турок. не знавший поражений на море, принадлежит к дворянскому роду Сенявиных, судьба которого тесно связана с героической историей русского военно-морского флота.