Москва, 2 июля, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Командование вооруженных сил Российской Федерации намеревается снова направить к берегам Сирии тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов», для того, чтобы его палубная авиация нанесла авиаудары по позициям террористической группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России) в Арабской Республике. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

karopka.ru ТАВКР «Адмирал Кузнецов»

Сообщается, что ТАВКР «Адмирал Кузнецов» будет задействован в российской военной операции в Сирии в период с октября 2016 года по январь 2017. палубная авиация крейсера будет наносить авиаудары по позициям ИГ в Сирии.

Боевой поход «Адмирала Кузнецова» к берегам Сирии должен дать летчикам морской авиации практику боевых вылетов с палубы авианосца для поражения наземных целей.

Подразделения Воздушно-космических сил России, базирующиеся на сирийской авиабазе «Хмеймим» будут тесно взаимодействовать с палубной авиацией «Адмирала Кузнецова».