Москва, 2 июля, 2016, 14:18 — ИА Регнум. В день открытия съезда, 2 июля, его участники получили смс-рассылку: «Просим поддержать следующие решения: 1. Список в Госдуму сформировать по итогам праймериз. 2. Не включать в список представителей ФБК (Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального — прим.). 3. Исключить (Илью) Яшина из партии», — говорится в рассылке.

Партия РПР ПАРНАС

Напомним, в первой пятерке праймериз «Парнас» оказались националисты — саратовский блогер Вячеслав Мальцев и Александр Поткин (Белов).

«Война» между сторонниками и противниками Михаила Касьянова не прекращается. Однако экс-премьер чувствует себя вполне уверенно и решил окончательно изгнать своих критиков из партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в эфире телеканала НТВ весной был показан фильм «Касьянов день», в котором лидер «Парнас» и член федерального политсовета партии (на тот момент) Наталья Пелевина весьма нелестно характеризуют Алексея Навального, Илью Яшина и прочих «соратников».

После этого конфликт в руководстве «Парнаса» получил новый виток развития, и спустя некоторое время Алексей Навальный объявил о выходе из Демократической коалиции и прекращении сотрудничества с Касьяновым.

При этом он позволил своим сторонникам баллотироваться от «Парнаса» на выборах в индивидуальном порядке.

На съезде, проходящем в Москве 2−3 июля «Парнас» планирует выдвинуть полсотни представителей партий, входящих в демократическую коалицию, в своих списках на выборы депутатов Госдумы.

В проекте федерального списка кандидатов 315 человек, из них 175 — члены партии «Парнас». В списке кандидатов-одномандатников от «Парнас» 111 человек. Федеральный список разделён на 49 региональных групп.

Лидер «Парнас» напомнил, что в прошлом году была сформирована Демократическая коалиция, включающая активистов Партии прогресса, Партии 5 декабря, партии «Демократический выбор», «Либертарианской партии», а также беспартийных деятелей.

«Вместе с нами в предстоящих выборах будут участвовать 50 представителей этих политических структур», — передает РИА Новости выдержку из выступления Михаила Касьянова на съезде. По его словам, коалиция «Парнас» и «Яблоко» идут на выборы двумя списками, отдельно.

«Тем не менее, я не считаю, что партия «Яблоко» является нашим конкурентом, соперником, я считаю, что мы должны обеспечить партнёрские отношения, граждане сделают свой выбор», — заключил председатель «Парнас».

Напомним, «Парнас» — оппозиционная партия, предпринимавшая усилия по созданию коалиции с другими демократическими силами. В свое время велись переговоры с «Яблоком». В апреле прошлого года было заявлено о создании коалиции с «Партией прогресса», однако несколько месяцев назад из-за разницы в подходах к определению лидера партийного списка ряд участников покинули объединение.