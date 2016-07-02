Москва, 2 июля, 2016, 13:38 — ИА Регнум. В ряде СМИ появилась информация об отставке Павла Астахова, который якобы намерен уйти в отпуск с последующим увольнением. Сегодня эту информацию подтвердил неназванный представитель Кремля.

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Сам Павел Астахов заявил, что подал прошение об отставке вечером в пятницу, 1 июля, в интервью телеканалу РБК.

Днем 1 июля Павел Астахов опубликовал доклад об итогах работы за год. В документе отмечалось, что по итогам проверок за пять лет к ответственности привлечены несколько сотен чиновников, нарушавших права детей.