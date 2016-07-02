Иркутск, 2 июля, 2016, 13:03 — ИА Регнум. К поиску пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России подключились беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области.

airspot.r БПЛА МЧС РФ

Самолет Ил-76, учувствовавший в тушении лесных пожаров, пропал накануне. Второй день продолжаются поиски самолета, но пока результата нет. Поиски осложняют задымление от лесных пожаров и сложный гористый рельеф.

В МЧС полагают, что беспилотный будут более эффективны, чем обычные вертолеты.