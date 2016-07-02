Париж, 2 июля, 2016, 12:45 — ИА Регнум. На 94-м году жизни скончался французский поэт и прозаик Ив Бонфуа. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает AFP.

feednoticias.com Ив Бонфуа

Бонфуа написал более 100 книг, которые были переведены на 30 языков. Более десяти его работ были переведены на русский язык.

Также Бонфуа был стихотворным переводчиком пьес Уильяма Шекспира на французский язык.

Творческое признание Бонфуа получил после своей книги «О движении и неподвижности Дувы», которая была опубликована в 1953 году. Он являлся обладателем более 15 национальных и международных премий. Довольно часто его имя упоминалось в качестве фаворита на Нобелевскую премию в области литературы.