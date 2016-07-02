Дакка, 2 июля, 2016, 12:13 — ИА Регнум. По данным вооруженных сил Бангладеш все 20 погибших при нападении исламистов на ресторан в дипломатическом квартале Дакки были иностранными гражданами. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает телеканал RT со ссылкой на заявление представителя вооруженных сил Бангладеш.

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Сообщается, что все 20 человек, погибших при нападении исламистов на ресторан в Дакке были иностранцам — большинство были японцами и итальянцами. Всех их убили холодным оружием.

Напомним, вечером 1 июля исламисты напали на ресторан в дипломатическом квартале Дакки. Они взяли заложников и засели в здании. Ресторан был блокирован силовиками. Сегодня утром солдаты пошли на штурм. Все боевики были ликвидированы.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в России).