Белогорск, Амурская область, 2 июля, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Из-за сильного подъема уровня воды в реке Томь в городе Белогорске Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сегодня, 2 июля, сообщают местные СМИ.

s-udochkoj.ru Река Томь

Сообщается, что уровень воды в реке Томь за минувшие сутки поднялся на полметра. В зоне подтопления оказались частные домовладения, дачи, а также поселок Остров Старица.

Основной напор воды пока сдерживает дамба, которую укрепляли все последние сутки. Пока дамба держится угрозы затопления домов нет, подтоплены лишь приусадебные участки.

По данным МЧС сейчас уровень воды реке Томь начал падать со скоростью 1 см в час. Спасатели ожидают, что эта тенденция сохранится в течение ближайших недель.