Боровск, Калужская область, 2 июля, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Всероссийский субботник под девизом «ЖКХ меняется, традиции остаются» проходит сегодня, 2 июля, в городе Боровске Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

vest-news.ru Фото Алексея Калакина

Акция организована по инициативе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Первый субботник такого рода в стране прошел 14 мая в Алуште (Республика Крым).

Эстафету от крымской Алушты принял калужский город Боровск. По словам председателя калужского областного молодежного правительства Дарьи Жуковой, территория Боровска поделена на несколько площадок: сельскохозяйственную, экологическую и художественную. Участники субботника не только убирают мусор, сажают деревья и цветы, собирают вторсырье, красят лавочки, фонарей и бордюров, но и помогают реставрировать фрески боровского художника Владимира Овчинникова.

Участие в торжественном мероприятии приняли заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Свои деревья посадили представители муниципальных образований региона. В аллее появились яблони, вишни, сливы, облепихи и одна береза — символ дружбы.

В рамках субботника предусмотрены концерт самодеятельных артистов, русские народные аттракционы и конкурсы.

Ранее калужский губернатор Анатолий Артамонов обратился к главам администраций муниципалитетов с просьбой провести такие же акции в каждом городе области.