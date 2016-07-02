Белград, 2 июля, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Как минимум пять человек погибли, ещё 20 получили ранения после того, как неизвестный мужчина открыл стрельбу в одном из кафе в районе города Зренянин на севере Сербии. об этом сегодня, 2 июля, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Сообщается, что инцидент произошел примерно 1:40 по местному времени. Мужчина застрелил свою жену и ещё одну женщину, а затем открыл беспорядочный огонь по посетителям кафе.

Полиция задержала нападавшего. Его мотивы выясняются.