Иркутск, 2 июля, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Командир экипажа самолета Бе-200ЧС Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС Роман Семенов опроверг информацию ряда СМИ о том, что погода во время исчезновения Ил-76 в Иркутской области была нелетная, а экипаж самолета вылетел под нажимом руководства. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает ТАСС.

mchs.gov.ru Ил-76. МЧС

Ранее сегодня ряд СМИ сообщил, что экипаж пропавшего Ил-76 отказывался вылетать на тушение пожаров, так как погода была нелетной. Якобы руководство МЧС надавило на экипаж пропавшего Ил-76, чтобы они совершили вылет.

Семенов заявил, что вся эта информация не соответствует действительности. Погодные условия, в которых Ил-76 совершил вылет считаются нормальными для тушения пожаров.

«Это полная чушь и провокация. Во-первых, в подобных условиях этот экипаж потушил за годы своей работы сотни пожаров. Во — вторых, это наш долг — стабилизировать ситуацию с пожарами, защитить населенные пункты от огня, задымления, гари. Это наша обязанность. Понимаете?», — заявил Семенов. Он также отметил, что в тот день также совершал вылеты на своем Бе-200ЧС и тушил лесные пожары.

Напомним, Ил-76 МСЧ России пропал накануне утром с экранов радаров. Самолет вылетел на тушение лесных пожаров, на его борту находились 10 человек. Поиски пропавшего воздушного судна продолжаются уже вторые сутки. Пока самолет найти не удалось.