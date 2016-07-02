Варшава, 2 июля, 2016, 11:21 — ИА Регнум. «Чувствуется, что мы находимся на пороге катастрофы». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 2 июля, глава польского консервативно-патриотического движения Błękitna Polska Кшиштоф Загозда, комментируя одностороннюю отмену Варшавой льготного местного приграничного передвижения (МПП) с Калининградской областью.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки

«После того, как у нас реализуются американские интересы, мы ожидаем непрерывного роста раздражения к России», — сказал Загозда.

По его словам, «большинство поляков выступает против этого, у нас нет с Россией никаких взаимных претензий, но, к сожалению, политики и СМИ, находящиеся в чужих руках, индуцируют враждебность».

«Это проявилось в иностранных войсках, присутствие которых не принято поляками. Существует большое беспокойство. Чувствуется, что мы находимся на пороге катастрофы», — сказал эксперт.

ИА REGNUM уточняет, что польское движение Błękitna Polska, основанное в 2012 году, критично относится к членству Польши в Евросоюзе, отмечая, что «за границами ЕС тоже есть жизнь». Лидер Błękitna Polska Кшиштоф Загозда стал известен в европейских СМИ после того, как в 2009 году выступил против концерта Мадонны в Варшаве в День успения Пресвятой Девы Марии.

Напомним, с понедельника, 4 июля, Польша приостанавливает действие Соглашения о местном приграничном передвижении между двумя северными воеводствами Польши и Калининградской области.

Официально Варшава объясняет мораторий обеспечением безопасности во время саммита НАТО и Всемирных дней молодежи. Вместе с тем, польский историк Михал Глок в беседе с корреспондентом ИА REGNUM усомнился в таком объяснении: «Дни молодежи состоятся в Кракове, а саммит НАТО — в Варшаве, и тот, и другой город не входят в зону действия МПП для россиян из Калининградской области».