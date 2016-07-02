Брюссель, 2 июля, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Решение Европейского Союза о продлении антироссийских санкций вступило в силу. Соответствующая публикация была сделана сегодня, 2 июля, в Официальном журнале Евросоюза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Совет ЕС продлил экономические санкции, нацеленные на отдельные сектора экономики России, на шесть месяцев до 31 января 2017 года», — сказано в сообщении на сайте Официального журнала Евросоюза.

Как ранее сообщало иа регнум, 21 июня на заседании Комитета Евросоюза было принято политическое решение о продлении санкций против России. Политическая дискуссия по вопросу отношений между ЕС и Россий перенесена на осень этого года. Тогда же будет решена дальнейшая судьба антироссийских санкций.

Напомним, 29 июня президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций против стран, которые ввели антироссйские санкции. Контрсанкции продлены до декабря 2017 года.

Евросоюз увязывает снятие санкций с возвращением Крыма Украине и выполнением Минских соглашений.