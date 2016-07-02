Даллас, США, 2 июля, 2016, 10:15 — ИА Регнум. На последней, третьей игровой неделе предварительного этапа Мировой лиги, сборная России в американском Далласе играла со сборной Австралии и победила.

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[[[flag-au]]] Сборная Австралии — [[[flag-ru]]] Сборная России 0:3 (19:25, 24:26, 12:25)

Вряд ли игра с австралийцами дала тренерскому штабу сборной России столько же полезной информации, сколько недавнее поражение от сборной Аргентины, показавшей слабые места российской обороны. Теперь россиянам предстоит ещё сыграть со сборными Болгарии и США. После этого, скорее всего, россияне начнут подготовку непосредственно к олимпийскому волейбольному турниру.

Игра со сборной Болгарии состоится 3 июля в 1:30 по московскому времени.