Киев, 2 июля, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Печорский районный суд Киева арестовал на два месяца (до 28 августа) бывшего начальника штаба карательного батальона «Айдар» Валентина Лихолита по прозвищу «Батя». Об этом сегодня, 2 июля, сообщает телеканал «112 Украина».

criminal.com.ua Печорский районный суд Киева

Лихолит и другие офицеры «Айдара» обвиняются в организации банды и разбойных нападениях. Государственное обвинение считает, что будучи военнослужащими Лихолит и его банда нарушали Конституцию и законы Украины, устав ВСУ и другие нормативные акты и совершили ряд тяжких и особо тяжких уголовных преступлений.

Про Лихолита известно, что именно в его подчинении находилась Надежда Савченко, которая участвовала в убийстве двоих российских журналистов ВГТРК летом 2014 года под Луганском.