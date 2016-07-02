Иркутск, 2 июля, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Следствие рассматривает две основные версии исчезновения самолета МЧС России Ил-76. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

http://sdelanounas.ru ИЛ 76

Сообщается, что следственные органы уже начали доследственную проверку по факту исчезновения Ил-76.Рассматриваются две основные версии произошедшего — отказ техники или ошибка пилотирования. Обе версии предварительные.

Напомним, самолет Ил-76 МЧС России принимал участие в тушении лесных пожаров в Иркутской области. 1 июля в 6:30 по московскому времени воздушное судно пропало с экранов радаров.

Была организована спасательная операция, но самолет пока не найден. На его борту находились 10 человек. Известно, что самолет был в исправном состоянии.