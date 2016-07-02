Пекин, 2 июля, 2016, 09:08 — ИА Регнум. В китайской провинции Тяньцзинь на севере страны пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сегодня, 2 июля, пишет Shanghai Daily.

chinanews.com Транспортировка пострадавшего

Сообщается, что водитель автобуса не справился с управлением из-за лопнувшего колеса и вылетел с трассы в заполненный водой кювет.

В автобусе находились 30 человек — 26 из них погибли. Выжить удалось контроллеру, второму водителю и двум пассажирам.