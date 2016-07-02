Москва, 2 июля, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ получила право на разработку нефтяного месторождения D6-южное в Балтийском море. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 2 июля, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

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В постановлении сказано, что дочерняя структура ЛУКОЙЛа «Лукойл-Калининградморнефть» получила право пользования участком недр федерального значения, в который входит нефтяное месторождение D6-южное в Балтийском море.

Площадь участка, где ЛУКОЙЛ будет добывать нефть составляет 17,45 квадратных километров. Начальные извлекаемые запасы в пределах участка недр составляют: нефть — 0,567 млн тонн (по категории C1), 2,443 млн тонн (по категории С2), растворенный газ — 10 млн кубометров (по категории C1), 44 млн кубометров (по категории С2).

Напомним, в феврале этого года ЛУКОЙЛ уже получила право на разработку месторождения D33 в Балтийском море. Его извлекаемые запасы нефти составляют 21,2 млн т.