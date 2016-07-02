Иркутск, 2 июля, 2016, 08:40 — ИА Регнум. В Иркутской области продолжаются поиски пропавшего самолета МЧС России Ил-76. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба МЧС.

retrovtap.ru Ил 76 МД

За минувшие сутки авиация МЧС обследовала более 2,4 тысяч квадратных километров территории в поисках пропавшего самолета. Пока поиски не дали никаких результатов. С наступлением ночи поиски были временно прекращены.

В Главном управлении МЧС России по Иркутской области сообщили, что сектор полёта пропавшего самолёта был определён в 7 тысяч квадратных километров.

Спасатели уже определили примерное место, где, по их мнению, упал самолет. Сегодня туда выдвинутся отряды МЧС. Самолет до сих пор считается пропавшим.

Напомним, Ил-76 принимал участие в тушении пожаров в Иркутской области. накануне он пропал с экранов радаров. На его борту находился экипаж их 10 человек.