Дакка, 2 июля, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Бангладешская полиция завершила спецоперацию по освобождению заложников в одном из ресторанов Дакки. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает Reuters со ссылкой на одного из чиновников.

opinion.al Бангладешская полиция завершила спецоперацию по освобождению заложников

Сообщается, что силовикам удалось ликвидировать шестерых боевиков и освободить 13 заложников, в том числе троих иностранцев. О раненных среди силовиков и заложников не сообщается.

Полиция приняла решение пойти на штурм сегодня утром. Силовики попытались проникнуть внутрь ресторана Holey Artisan Bakery, где исламисты взяли заложников, но были встречены пулями и гранатами. В штурме приняли участие более 100 бойцов.

Напомним, накануне группа исламистских боевиков устроила стрельбу в центре дипломатического квартала Дакки, а затем забаррикадировалась в ресторане Holey Artisan Bakery, взяв в заложники посетителей. Среди заложников есть иностранные граждане, в том числе, граждане Японии и Италии. Ресторан пользуется популярностью у иностранных туристов и дипломатов: он находится в квартале, где расположены посольства, в том числе, посольство Японии.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещённая в России).