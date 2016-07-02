Лилль, Франция, 2 июля, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Футбольная сборная Уэльса победила сборную Бельгии в матче четвертьфинала чемпионата Европы текущего года. Игра состоялась накануне, 1 июля» во французском Лилле.

bycommer.com Футбольное поле

В первом тайме стороны обменялись голами и счет стал 1:1. У валлийцев отличился Эшли Уильямс, у бельгийцев — Раджа Наингголан.

В втором тайме преимущество было на стороне Уэльса. Валлийский форвард Хал Робсон-Кану на 55-й минуте забил мяч в ворота Бельгии, а на 85-й минуте Сэм Воукс установил финальный счет — 3:1.

Уэльс выходит в полуфинал, где сыграет со сборной Португалии, ведомой Криштиану Роналду.

Ранее португальцы победили поляков в четвертьфинальном матче. Роналду и компания победили поляков не так уверено, как Уэльс Бельгию, а лишь в серии пенальти — 5:3.