Два взрыва прогремели в Дакке, где идет операция по освобождению заложников
Дакка, 2 июля, 2016, 07:25 — ИА Регнум. В столице Бангладеш Дакке возле здания ресторана, где исламисты захватили заложников, прогремели два взрыва. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает Fox News со ссылкой на полицию.
Напомним, накануне группа исламистских боевиков устроила стрельбу в центре дипломатического квартала Дакки, а затем забаррикадировалась в ресторане Holey Artisan Bakery, взяв в заложники посетителей. Среди заложников есть иностранные граждане, в том числе, граждане Японии и Италии.
Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещённая в России).
Силовики согнали к ресторану бронетехнику и начали его штурм. В спецоперации принимали участие более 100 солдат. Они ликвидировали пятерых террористов, а ещё двоих задержали.
По предварительной информации освобождены от 11 до 13 заложников.
Число жертв или пострадавших среди заложников и силовиков не уточняется.