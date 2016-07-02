Дакка, 2 июля, 2016, 07:25 — ИА Регнум. В столице Бангладеш Дакке возле здания ресторана, где исламисты захватили заложников, прогремели два взрыва. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает Fox News со ссылкой на полицию.

123hdwallpapers.com Огонь

Напомним, накануне группа исламистских боевиков устроила стрельбу в центре дипломатического квартала Дакки, а затем забаррикадировалась в ресторане Holey Artisan Bakery, взяв в заложники посетителей. Среди заложников есть иностранные граждане, в том числе, граждане Японии и Италии.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещённая в России).

Силовики согнали к ресторану бронетехнику и начали его штурм. В спецоперации принимали участие более 100 солдат. Они ликвидировали пятерых террористов, а ещё двоих задержали.

По предварительной информации освобождены от 11 до 13 заложников.

Число жертв или пострадавших среди заложников и силовиков не уточняется.