На Уимблдонском теннисном турнире дождь помешал сыграть все матчи
Уимблдон, Великобритания, 2 июля, 2016, 01:13 — ИА Регнум. Четыре россиянки выступили сегодня. В матчах второго круга играли:
championat.com
Дождь начинается
- [[[flag-ru]]] Евгения Родина (Россия) — [[[flag-cz]]]Барбара Стрыцова (Чехия) 0:2 (4:6 0:6)
- [[[flag-kz]]] Юлия Путинцева (Казахстан) — [[[flag-ru]]]Анастасия Павлюченкова (Россия) 0:2 (5:7 1:6)
- Тара Мур (Великобритания) — [[[flag-ru]]]Светлана Кузнецова (Россия) 1:2 (1:6 6:2 3:6)
В матче третьего круга проиграла Дарья Касаткина:
- [[[flag-us]]]Винус Уильямс (США) — [[[flag-ru]]] Дарья Касаткина (Россия) 2:1 (7:5 4:6 10:8)
Завтра шестой день турнира.