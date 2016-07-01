Уимблдон, Великобритания, 2 июля, 2016, 01:13 — ИА Регнум. Четыре россиянки выступили сегодня. В матчах второго круга играли:

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[[[flag-ru]]] Евгения Родина (Россия) — [[[flag-cz]]] Барбара Стрыцова (Чехия) 0:2 (4:6 0:6)

Евгения Родина (Россия) — (Чехия) (4:6 0:6) [[[flag-kz]]] Юлия Путинцева (Казахстан) — [[[flag-ru]]] Анастасия Павлюченкова (Россия) 0:2 (5:7 1:6)

Юлия Путинцева (Казахстан) — (Россия) (5:7 1:6) Тара Мур (Великобритания) — [[[flag-ru]]] Светлана Кузнецова (Россия) 1:2 (1:6 6:2 3:6)

В матче третьего круга проиграла Дарья Касаткина:

[[[flag-us]]] Винус Уильямс (США) — [[[flag-ru]]] Дарья Касаткина (Россия) 2:1 (7:5 4:6 10:8)

Завтра шестой день турнира.