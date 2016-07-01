Москва, 2 июля, 2016, 00:47 — ИА Регнум. В первом этапе Евро Бич-Соккер Лиги (EBSL) принимают участие восемь сборных, разбитые на две группы, Группа «1» (Щвейцария, Россия, Польша, Франция) и Группа «2» (Испания, Италия, Беларусь, Греция).

ижспорт.рф Гол

Результаты первого тура:

[[[flag-ch]]] Швейцария — [[[flag-fr]]] Франция 10:4

Швейцария — Франция [[[flag-ru]]] Россия — [[[flag-pl]]] Польша 4:2

Россия — Польша [[[flag-it]]] Италия — [[[flag-by]]] Беларусь 4:3

Италия — Беларусь [[[flag-gr]]] Греция — [[[flag-es]]] Испания 3:7

До третьего июля команды в группах сыграют по круговой системе. Завтра, 2 июля, пройдёт второй тур