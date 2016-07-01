Лилль, Франция, 2 июля, 2016, 00:20 — ИА Регнум. В Лилле прошёл второй четвертьфинал Евро-2016, в котором Уэльс играл с Бельгией.

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[[[flag-gb-wls]]] Сборная Уэльса — [[[flag-be]]] Сборная Бельгии 3:1 (1:1)

Активно начав матч, бельгийцы подтвердили своё игровое преимущество голом Наингголана, который метров с 25-ти вколотил мяч в верхний угол. Шла 13-я минута. Некоторое преимущество бельгийцев сохранялось и после забитого гола, но валлийцы атаковали всё острее. Ответный гол пришёл со стандарта. Капитан сборной Уэльса Эшли Уильямс оказался при подаче углового свободным почти на линии вратарской прямо по центру ворот и головой срезал мяч в нижний угол. Конец первого тайма уже активнее атаковал Уэльс, но счёт до перерыва остался равным.

Во втором тайме тренер бельгийцев сделал замены, которые не привели к желаемому результату, хотя свои атаки они повели очень активно. Валлийцы, выдержав яростный натиск бельгийцев, забили очень красивый гол. Хэл Робсон-Кану, находясь спиной к воротам, получил мяч в районе одиннадцатиметровой отметки, пяткой перевёл мяч себе под удар и оказавшись один напротив ворот уверенно отправил мяч в верхний угол. Бельгия не начала паниковать, но добиться успеха ей никак не удавалось, а время шло. Ближе к концу матча атаки «красных дьяволов», игравших сегодня в белом, стали несколько нетерпеливыми что ли. Однако вместо бельгийского гола на 86-й минуте случился валлийский, который забил Сэм Воукс, который головой выиграл борьбу за поданный с фланга мяч и мимо вратаря отправивший его в ворота. Время ещё было, но голов больше не было. Уэльс вышел в полуфинал.

Завтра, 2 июля, состоится четвертьфинал, однозначно достойный финала: Германия — Италия.

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