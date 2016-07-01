Могилёв, Белоруссия, 2 июля, 2016, 00:19 — ИА Регнум. В Могилёве 1 июня открыт бюст героя обороны города в июле 1941 года полковника Семёна Кутепова. В торжественном мероприятии приняли участие представители руководства области и города, ветераны Великой Отечественной войны, представители трудовых коллективов, общественности и молодежи, передаёт госинформагентство БелТА.

Семён Кутепов

Как отметил в ходе церемонии председатель Могилёвского горисполкома Владимир Цумарев, в годы войны советский народ совершил подвиг, равный которому трудно представить. «Наша победа в этой войне ещё раз доказала всем, с какой несокрушимой волей, самопожертвованием народ способен защищать свою Родину», — сказал он.

«Сегодня мы открываем памятник-бюст полковнику Семёну Кутепову, командиру 388-го стрелкового полка, который за оборонительные бои под Могилёвом награждён орденом Красного Знамени», — сказал мэр Могилёва.

Он отметил, что за ходом боевых действий на позициях полка Семёна Кутепова наблюдал военный корреспондент, известный писатель Константин Симонов. «События героической обороны Могилева нашли отражение в его романе «Живые и мёртвые», где прообразом главного героя — Серпилина — стал полковник Кутепов», — сказал Цумарев.

По его словам, открывая бюст Семёна Кутепова, власти Могилёва «продолжают работу по увековечению защитников города в годы Великой Отечественной войны». «Уверен, что это место, где сегодня открыт памятник-бюст Семену Кутёпову, станет ещё одним центром патриотического воспитания подрастающего поколения», — отметил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2015 года в Могилёве был установлен памятник всемирно известному поэту Александру Пушкину, преподнесённый Могилёву в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков Российским фондом «Аллея русской Славы».

Решение о расположении монумента у входа в учебный корпус Могилёвского библиотечного колледжа имени Пушкина прошло экспертизу могилёвских «идеологов», в торжественной церемонии его установки принимали могилёвские чиновники. Однако русофобы посчитали себя оскорблёнными фактом появления в городе памятника классику мировой литературы, потребовав или убрать памятник полностью, или размещённую на нём цитату из стихотворения «Клеветникам России». Менее чем через неделю, в День России, 12 июня, по распоряжению местных властей часть памятника была демонтирована.

Белорусские общественные организации направили обращение Александру Лукашенко по факту «признаков вандализма» и предложили вернуть бюсту первоначальный вид, а впредь пресекать попытки покушений на памятники. Однако глава постсоветской республики так и не решился ответить на обращение к нему, поручив сделать это министерству культуры.

В декабре общественные организации получили ответ ведомства, из которого следовало, что в предложениях по установке памятника Александру Пушкину, внесённых Могилёвским горисполкомом и поддержанных Минкультуры и главой государства, не содержалось информации о размещении на памятнике-бюсте отрывка из стихотворения «Клеветникам России».

Таким образом, чиновники Белоруссии косвенно подтвеждили выводы ряда экспертов о том, что руководство постсоветской республики отождествило себя с теми, кого русский гений подверг уничижающей критике почти два века назад. Не осталось без внимания экспертов и НГО поведение в данной ситуации кавалеров медали Пушкина, получивших награду от президента России — большинство из них отмолчалось, а некоторые активно выступили против установки памятника Пушкину.