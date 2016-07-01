Кишинёв, 2 июля, 2016, 00:10 — ИА Регнум. С 1 июля официально и в полном объеме вступило в силу Соглашение об ассоциации между Молдавией и Европейским союзом, подписанное в Брюсселе 27 июня 2014 года и частично введенное в действие с 1 сентября 2014 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Молдавии, вступление в силу документа в силу стало возможно после завершения процедуры его ратификации подписавшими сторонами, включая все страны ЕС.

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По этому поводу руководство правительства и парламента Молдавии провело совместное заседание, на котором обсуждалась «европейская повестка» Кишинева. Премьер-министр Павел Филип заявил, что это «исторический для Республики Молдова день». «Хочу поздравить всех граждан страны, потому что мы сделали еще один шаг к Европейскому союзу, а те, которые считают, что Brexit заставит нас отказаться от нашего европейского пути, глубоко ошибаются. У нас нет плана А, В и С, только план А, который предусматривает присоединение к ЕС», — добавил Филип.

«С сегодняшнего дня Республика Молдова — не просто партнер Евросоюза, а ассоциированное государство», — отметил в свою очередь председатель парламента Андриан Канду, пообещав, что теперь молдавские власти будут больше трудиться и меньше заниматься политикой.