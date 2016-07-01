Дакка, 1 июля, 2016, 23:52 — ИА Регнум. «Исламское государство» (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за нападение на ресторан в дипломатическом квартале столицы Бангладеша, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По данным источников, следящих за боевиками, близкое к террористам информагентство написало, что именно ИГИЛ (запрещено в РФ) совершило атаку в Дакке.

Минимум восемь боевиков штурмовали испанский ресторан, взяв в заложники посетителей и персонал. По меньшей мере двое полицейских погибли.

Власти Бангладеша пока не подтвердили информацию об ответственности ИГИЛ (запрещено в РФ).