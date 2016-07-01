Москва, 1 июля, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации указывает, что антитеррористическая коалиция во главе с США, которая пытается бороться с террористической группировкой «Исламское государств» (террористическая группировка, запрещенная в России), не привели к каким-либо осязаемым результатам. Об этом сегодня, 1 июля, заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оппозиция

«К сожалению, аналогичные попытки остановить распространение этой заразы «международной коалицией», возглавляемой США, имевшей не в пример большее количество ресурсов, участников и времени, не привели к каким-либо осязаемым результатам», — заявил Конашенков.

Он также напомнил, что именно в тех районах Сирии, где окопалась так называемая оппозиция, поддерживаемая США, постоянно нарушается режим прекращения огня и идет торможение мирного процесса.

Напомним, накануне президент США Барак Хусейн Обама предложил российской стороне проект нового соглашения по сотрудничеству против террористических организаций в Сирии. США готовы предоставлять имеющуюся у них информацию, которую можно применить при выборе целей для авиаударов ВКС РФ.

Американская коалиция воюет против ИГ почти два года. Никаких заметных успехов СЩА и их сателлиты не достигли. Напротив, до начала российской военной операции в Сирии, террористы постоянно наступали, захватывая все новые и новые территории в Сирии и Ираке.